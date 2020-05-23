Минувшей зимой Почеттино дважды отказал «Барселоне», объяснив это делом принципа

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино дважды отклонил предложение «Барселоны» возглавить каталонскую команду, сообщает Marca.



По информации издания, перед назначением на пост главного тренера Кике Сентьена руководство «Барселоны» рассматривало три кандидатуры на его место: Почеттино, Рональд Куман и Хами. От всех троих был получен отказ. Маурисио поочерёдно отверг сразу два предложения блаугранас, объяснив решение делом принципа.

Напомним, Почеттино — легенда «Эспаньола». Более семи лет выступал за одного из главных врагов «Барселоны» в качестве игрока, после чего возглавил команду и руководил ею на протяжении трёх сезонов. Неоднократно ходили слухи о возможном назначении Почеттино на пост главного тренера мадридского «Реала».