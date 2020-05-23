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«Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
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Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Марио Гётце уйдёт из клуба летом

Дортмундская «Боруссия» подтвердила, что Марио Гётце уйдёт из клуба летом
Футбол / Германия 0

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сообщил, что полузащитник Марио Гётце покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Марио уйдёт летом. Это решение стороны приняли после обсуждения ситуации. Марио — хороший парень», — приводит слова Михаэля Цорка Sky Germany.

Сообщалось, что в услугах 27-летнего немецкого футболиста заинтересованы «Рома» и «Лацио».

Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.

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