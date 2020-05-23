Агент Агуэро: Серхио покинет «Манчестер Сити» не раньше лета 2021 года

Эрнан Регуэра, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, заявил, что клиент не планирует покидать ряды британского гранда предстоящим летом.



«У Серхио контракт с „Манчестер Сити“ до лета 2021 года. Никаких шансов, что он покинет команду раньше этого срока. Потом посмотрим, что будет дальше.



«Интер»? Даже не общался с их представителями — у Серхио действующий контракт с «Сити», он доволен условиями и пока не планирует менять клуб", — цитирует Регуэру FCInterNews.it.



Сообщалось, что миланский «Интер» рассматривает аргентинского форварда в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который может перейти в «Барселону». В этом сезоне Агуэро провёл 30 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, стал автором 23 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.

«Манчестер Сити» не хочет отпускать Серхио Агуэро. Им интересуются «Реал» и «Интер»