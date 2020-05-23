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Агент Агуэро: Серхио покинет «Манчестер Сити» не раньше лета 2021 года

Агент Агуэро: Серхио покинет «Манчестер Сити» не раньше лета 2021 года
Футбол / Англия 0

Эрнан Регуэра, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, заявил, что клиент не планирует покидать ряды британского гранда предстоящим летом.

«У Серхио контракт с „Манчестер Сити“ до лета 2021 года. Никаких шансов, что он покинет команду раньше этого срока. Потом посмотрим, что будет дальше.

«Интер»? Даже не общался с их представителями — у Серхио действующий контракт с «Сити», он доволен условиями и пока не планирует менять клуб", — цитирует Регуэру FCInterNews.it.

Сообщалось, что миланский «Интер» рассматривает аргентинского форварда в качестве замены Лаутаро Мартинесу, который может перейти в «Барселону». В этом сезоне Агуэро провёл 30 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, стал автором 23 забитых мячей и отдал 3 результативные передачи.

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