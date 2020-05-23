«Иногда можно». Александр Кокорин сфотографировался на фоне Rolls Royce

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новую фотографию.
На снимке футболист позирует на фоне чёрного Rolls Royce. «Иногда можно», — подписал фото Кокорин.
Фотографию оценил аргентинский защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, который поставил несколько эмодзи со знаком «топ».
Ранее Кокорин поддержал челлендж с детьми под названием #babychallenge. Суть челленджа заключается в том, чтобы оставить ребёнка наедине со сладостями и попросить его не есть их до возвращения взрослого. Кокорин опубликовал видео, на котором с таким испытанием сталкивается его сын.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России, на его счету 3 мяча. Зимой Александр перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.
- 23 мая 2020
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