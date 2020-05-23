Тренерский штаб Тедеско и три легионера «Спартака» сели на карантин

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Доменико Тедеско, а также несколько иностранных игроков команды сели на карантин.

«На обязательный двухнедельный карантин сел тренерский штаб красно-белых в лице главного тренера Доменико Тедеско и его помощников — Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки, а также футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон. Все они в начале недели вернулись из Европы и прошли ПЦР-тестирование, которое не выявило у них никаких следов коронавирусной инфекции.



Тренерский штаб и европейские игроки «Спартака» будут проходить самоизоляцию на базе в «Тарасовке»: они разместились в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина», — сообщает пресс-служба «Спартака».

Тренировками первой команды будет временно руководить тренер по физподготовке Владимир Чепзанович.