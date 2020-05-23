Защитник «Локомотива» Хёведес не прилетел в Москву из-за опасения за своё здоровье

Как стало известно «Чемпионату», немецкий защитник Бенедикт Хёведес не прилетел в Москву в означенный «Локомотивом» день.

Это связано в тем, что немец опасается за здоровье из-за эпидемиологической обстановки в Москве. При этом, по нашим данным, защитник в ближайшее время может провести переговоры с клубом о расторжении контракта по соглашению сторон.

Хёведес хочет покинуть команду. В клубе поведение Хёведеса вызвало непонимание, но «Локомотив» готов к диалогу с футболистом. Игрок рассчитывает поиграть в Бундеслиге, зимой им активно интересовался «Кёльн». Но Бенедикт допускает и возможность завершения карьеры.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, кто из легионеров клуба решил покинуть Россию на время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса. По его словам, первыми, кто уехал, были Ведран Чорлука и Хёведес.