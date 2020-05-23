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Мостовой: пугают положительные тесты футболистов, но нам всё равно надо возобновить РПЛ

Мостовой: пугают положительные тесты футболистов, но нам всё равно надо возобновить РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о последних случаях заражений игроков Российской Премьер-Лиги коронавирусом.

Вчера, 22 мая, COVID-19 был выявлен у нападающего «Урала» Павла Погребняка, сегодня — у полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева. Красно-белые сообщили, что в крови хавбека Романа Зобнина нашли антитела — это означает, что футболист ранее был заражён.

«Положительные тесты Бакаева, Погребняка и остальных, конечно, пугают. Это страшное дело. Но мы надеемся, что всё для них пройдёт в лёгкой форме. Ведь мы всё равно будем возобновлять чемпионат. Это нужно сделать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Рестарт РПЛ намечен на 21 июня.

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