Жена Погребняка: надо сажать людей за лжеинформацию. Не дай бог вам познать коронавирус!

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, прокомментировала пост одного из пользователей «Инстаграма», которая поставила под сомнение угрозу распространения коронавируса.
«Люди, перестаньте всем и всюду приписывать COVID. Статистику рисуют родственникам, у которых в семье кто-то либо умирает, либо предлагают денег за постановку диагноза. Знаю лично несколько таких случаев. Если вы чихаете или кашляете, это ещё не означает, что это коронавирус», — говорится в публикации.
В ответ Мария написала: «Надо сажать людей за лжеинформацию. У нас пришли плохие анализы крови. Положительный мазок на COVID-19, пневмония у ребёнка, бабушки, мужа (он в больнице). И вы говорите, что вируса нет? Не дай бог вам познать его. Особенно нашим родителям, им хуже всего».
- 23 мая 2020
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