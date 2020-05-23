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Жена Погребняка: надо сажать людей за лжеинформацию. Не дай бог вам познать коронавирус!

Жена Погребняка: надо сажать людей за лжеинформацию. Не дай бог вам познать коронавирус!
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, прокомментировала пост одного из пользователей «Инстаграма», которая поставила под сомнение угрозу распространения коронавируса.

«Люди, перестаньте всем и всюду приписывать COVID. Статистику рисуют родственникам, у которых в семье кто-то либо умирает, либо предлагают денег за постановку диагноза. Знаю лично несколько таких случаев. Если вы чихаете или кашляете, это ещё не означает, что это коронавирус», — говорится в публикации.

В ответ Мария написала: «Надо сажать людей за лжеинформацию. У нас пришли плохие анализы крови. Положительный мазок на COVID-19, пневмония у ребёнка, бабушки, мужа (он в больнице). И вы говорите, что вируса нет? Не дай бог вам познать его. Особенно нашим родителям, им хуже всего».

«Пневмония развивается быстро». Жена Погребняка рассказала, как семья переносит COVID-19
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