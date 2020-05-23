Галицкий опроверг слухи о желании участвовать в выборах губернатора Краснодарского края

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий прокомментировал появление в «Инстаграме» аккаунтов, призывающих голосовать за него на выборах губернатора Краснодарского края.

Галицкий поддержал кандидатуру действующего губернатора Вениамина Кондратьева.

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«В связи с появившейся информацией в социальных сетях, где моё имя используется в призывах участвовать во всевозможных выборах, хотел бы сделать обращение. Люди, которые это делают, должны понять следующее: я неоднократно заявлял и заявляю об отсутствии планов заниматься политической деятельностью в какой-либо форме. Когда меня к этому призывают, они пробуют решить, чем мне заниматься в жизни.

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И если раньше я это просто игнорировал, то сейчас это вызывает внутренний протест, тем более в такое сложное время. Считаю, мы все должны поддержать действующего губернатора в решении насущных проблем, чтобы сделать наш край ещё более процветающим и комфортным для жизни. В связи с этим настоятельно прошу прекратить использовать мою фамилию в политических целях. Люди, которые это делают, поступают безответственно и деструктивно", — цитирует Галицкого ГТРК «Кубань».

В «Инстаграме» появилось несколько аккаунтов «За Галицкого», в которых звучали призывы выдвижения в губернаторы владельца «Краснодара». В 2020 году в Краснодарском крае должно пройти несколько выборных кампаний, в том числе выборы губернатора Кубани.