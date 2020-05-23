Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Байер» одержал победу в матче Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией»

«Байер» одержал победу в матче Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией»
Футбол / Германия 0

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала леверкузенский «Байер». Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 7-й минуте матча автором первого гола стал полузащитник «Байера» Кай Хаверц. В начале второй половины нападающий «Боруссии» Марку Тюрам сравнял счёт. Спустя шесть минут Хаверц вновь вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. В концовке ещё один мяч в ворота хозяев отправил защитник Свен Бендер.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
23 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
1 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Хаверц – 7'   1:1 Тюрам – 52'   1:2 Хаверц – 58' (пен)   1:3 Бендер – 81'

В другом матче 27-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» гостил у «Падерборна 07». Встреча прошла в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил хавбек «Хоффенхайма» Роберт Сков на 4-й минуте. Спустя пять минут счёт сравнял нападающий «Падерборна 07» Деннис Србени.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
23 мая 2020, суббота. 16:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
1 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Сков – 4'   1:1 Србени – 9'
«Боруссия» М разместила 13 тыс. картонных фанатов на матче чемпионата Германии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020