«Байер» одержал победу в матче Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией»

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала леверкузенский «Байер». Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 7-й минуте матча автором первого гола стал полузащитник «Байера» Кай Хаверц. В начале второй половины нападающий «Боруссии» Марку Тюрам сравнял счёт. Спустя шесть минут Хаверц вновь вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. В концовке ещё один мяч в ворота хозяев отправил защитник Свен Бендер.

В другом матче 27-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» гостил у «Падерборна 07». Встреча прошла в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Первый мяч забил хавбек «Хоффенхайма» Роберт Сков на 4-й минуте. Спустя пять минут счёт сравнял нападающий «Падерборна 07» Деннис Србени.