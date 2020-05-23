«Байер» одержал победу в матче Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией»

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала леверкузенский «Байер». Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
На 7-й минуте матча автором первого гола стал полузащитник «Байера» Кай Хаверц. В начале второй половины нападающий «Боруссии» Марку Тюрам сравнял счёт. Спустя шесть минут Хаверц вновь вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. В концовке ещё один мяч в ворота хозяев отправил защитник Свен Бендер.
В другом матче 27-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм» гостил у «Падерборна 07». Встреча прошла в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Первый мяч забил хавбек «Хоффенхайма» Роберт Сков на 4-й минуте. Спустя пять минут счёт сравнял нападающий «Падерборна 07» Деннис Србени.
- 23 мая 2020
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