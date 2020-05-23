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Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой

Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».

Мрдакович совершил суицид в съемной квартире в центре Белграда, где жил со своей девушкой. Экс-футболисту было 38 лет.

«Сегодня мы потеряли молодую жизнь, великого человека и футболиста — Миляна Мрдаковича. Покойся с миром», — говорится в сообщении профсоюза профессиональных футболистов.

Мрдакович — воспитанник «Раднички» Ниш. Выступал за многие клубы, в числе которых харьковский «Металлист», белградский «Партизан», «Андерлехт», «Гент», «Зальцбург», «Маккаби» Тель-Авив, «Витория» Гимарайнш, «Шаньдун Лунэн», «Аполлон». Мрдакович успел поиграть за клубы из восьми разных стран. В 2017 году завершил карьеру в белградском ОФК.

Форвард выступал за юношеские и молодёжную сборную Сербии и Черногории. Участник молодёжного чемпионата Европы 2002 года. В 2008 году играл на летних олимпийских играх.

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