Бывший форвард «Металлиста» покончил с собой

Бывший нападающий харьковского «Металлиста» и «ОФК Белград» Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает «Данас».

Мрдакович совершил суицид в съемной квартире в центре Белграда, где жил со своей девушкой. Экс-футболисту было 38 лет.

«Сегодня мы потеряли молодую жизнь, великого человека и футболиста — Миляна Мрдаковича. Покойся с миром», — говорится в сообщении профсоюза профессиональных футболистов.



Мрдакович — воспитанник «Раднички» Ниш. Выступал за многие клубы, в числе которых харьковский «Металлист», белградский «Партизан», «Андерлехт», «Гент», «Зальцбург», «Маккаби» Тель-Авив, «Витория» Гимарайнш, «Шаньдун Лунэн», «Аполлон». Мрдакович успел поиграть за клубы из восьми разных стран. В 2017 году завершил карьеру в белградском ОФК.

Форвард выступал за юношеские и молодёжную сборную Сербии и Черногории. Участник молодёжного чемпионата Европы 2002 года. В 2008 году играл на летних олимпийских играх.