В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования игроков на коронавирус

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что в краснодарской команде все тесты на коронавирус оказались отрицательными.
«Перед началом подготовки к возобновлению сезона в РПЛ футболисты, тренерский штаб и персонал «быков» прошли тестирование на COVID-19. 23 мая стало известно, что все тесты дали отрицательный результат. На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что у Сулейманова обнаружены антитела к коронавирусу, так как он переболел в начале мая. Позже форвард подтвердил, что перенёс коронавирусную инфекцию.
«Краснодар», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.
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