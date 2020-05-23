Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования игроков на коронавирус

В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования игроков на коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что в краснодарской команде все тесты на коронавирус оказались отрицательными.

«Перед началом подготовки к возобновлению сезона в РПЛ футболисты, тренерский штаб и персонал «быков» прошли тестирование на COVID-19. 23 мая стало известно, что все тесты дали отрицательный результат. На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что у Сулейманова обнаружены антитела к коронавирусу, так как он переболел в начале мая. Позже форвард подтвердил, что перенёс коронавирусную инфекцию.

«Краснодар», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.

Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, как перенёс коронавирус
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020