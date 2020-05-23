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Андре Шюррле — единственный легионер «Спартака», не вернувшийся в Москву

Андре Шюррле — единственный легионер «Спартака», не вернувшийся в Москву
Футбол / РПЛ 0

Немецкий полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле не вернулся в столицу для подготовки к возобновлению сезона.

Шюррле стал единственным легионером, кто не вернулся в Москву. В начале недели в столицу прилетели футболисты Самуэль Жиго, Гус Тиль, Алекс Крал и Джордан Ларссон, а также главный тренер команды Доменико Тедеско и его помощники — Андреас Хинкель и Макса Урванчки. Эсекьель Понсе и Айртон Лукас тоже прибыли на базу в Тарасовку. Лоренсо Мельгарехо не приехал на базу красно-белых, однако ранее говорил, что находится в Москве.

Контракт Шюррле со «Спартаком» истекает 30 июня. Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.

Тренерский штаб «Спартака» во главе с Доменико Тедеско, а также несколько иностранных игроков команды ушли на карантин. Они будут жить на базе в «Тарасовке» в отдельном корпусе и не пересекаться с остальной командой до истечения 14-дневного карантина.

Тренерский штаб Тедеско и три легионера «Спартака» сели на карантин
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