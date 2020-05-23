«У Новосельцева одолжил?» Кержаков пошутил о фото Кокорина на фоне Rolls Royce

Бывший нападающий сборной России и «Зенита», главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прокомментировал фото, опубликованное нападающим «Сочи» Александром Кокориным.
На снимке, появившемся в «Инстаграме», Кокорин позирует на фоне чёрного Rolls Royce. «У Ваньки Новосельцева для фото одолжил?» — пошутил в комментариях Кержаков.
Фотографию с дорогим авто прокомментировал и форвард «Спартака» Александр Соболев. «Обмен в силе?» — поинтересовался футболист.
Ранее Соболев рассказал, как у форварда «Сочи» Александра Кокорина приобрёл автомобиль Porsche. Нападающий «Спартака» остался должен Кокорину около 1,5 млн рублей.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 4 матчах чемпионата России, на его счету 3 мяча. Зимой Александр перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Сочи». Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2020 года.
- 23 мая 2020
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