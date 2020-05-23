Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном переходе клуба под контроль владельца «Родины» Сергея Ломакина.

«Сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, где означены требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина».

Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет", — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

Ранее были названы условия, на которых владелец клуба ПФЛ «Родина» Сергей Ломакин согласился бы взять на себя все расходы по содержанию «Химок» в РПЛ. Среди этих условий — переименование «Химок» в ФК «Родина» и бесплатная аренда стадиона «Арена Химки».

Напомним, сезон Футбольной национальной лиги было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе, однако позднее появилась информация, что команда может остаться в ФНЛ или даже опуститься в ПФЛ.