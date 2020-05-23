Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном переходе клуба под контроль владельца «Родины» Сергея Ломакина.
«Сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, где означены требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина».
Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет", — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».
Ранее были названы условия, на которых владелец клуба ПФЛ «Родина» Сергей Ломакин согласился бы взять на себя все расходы по содержанию «Химок» в РПЛ. Среди этих условий — переименование «Химок» в ФК «Родина» и бесплатная аренда стадиона «Арена Химки».
Напомним, сезон Футбольной национальной лиги было решено завершить досрочно. «Химки», занявшие второе место в турнирной таблице, получили повышение в классе, однако позднее появилась информация, что команда может остаться в ФНЛ или даже опуститься в ПФЛ.
- 23 мая 2020
-
21:35
-
21:32
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:49
-
20:25
-
20:17
-
20:03
-
19:53
-
19:44
-
19:23
-
19:06
-
18:49
-
18:43
-
18:38
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
17:52
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
16:57
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:37