З. Бакаев: включил Роналду, Месси и Роналдо в свою команду мечты

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев назвал команду мечты.

Вратарь Ян Облак («Атлетико» Мадрид)

Защитники Марсело и Серхио Рамос (оба — «Реал» Мадрид), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд (оба — «Ливерпуль»)

Полузащитники Каземиро («Реал» Мадрид), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»)

Нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»), Роналдо (завершил карьеру), Лионель Месси («Барселона»)

Напомним, ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у Бакаева выявлена коронавирусная инфекция. Футболист находится на домашнем карантине. В крови другого хавбека красно-белых — Романа Зобнина — нашли антитела.