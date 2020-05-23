З. Бакаев: включил Роналду, Месси и Роналдо в свою команду мечты
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев назвал команду мечты.
Вратарь Ян Облак («Атлетико» Мадрид)
Защитники Марсело и Серхио Рамос (оба — «Реал» Мадрид), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд (оба — «Ливерпуль»)
Полузащитники Каземиро («Реал» Мадрид), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Н'Голо Канте («Челси»)
Нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»), Роналдо (завершил карьеру), Лионель Месси («Барселона»)
Напомним, ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что у Бакаева выявлена коронавирусная инфекция. Футболист находится на домашнем карантине. В крови другого хавбека красно-белых — Романа Зобнина — нашли антитела.
Илья Мэддисон: Роналду — добротный форвард средней руки, просто сильно распиаренный
- 23 мая 2020
-
21:35
-
21:32
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:49
-
20:25
-
20:17
-
20:03
-
19:53
-
19:44
-
19:23
-
19:06
-
18:49
-
18:43
-
18:38
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
17:52
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
16:57
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:37
Партнерский контент