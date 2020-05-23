«Сельта» опубликовала интервью со Смоловым и показала его тренировку с командой

«Сельта» на своей странице в «Твиттере» опубликовала видео с тренировкой нападающего Фёдора Смолова. Российский форвард прокомментировал возвращение к командным занятиям.

«Очень рад и взволнован возобновлением тренировок, так как прошло уже много времени без футбола. Думаю, впервые в карьере я два месяца не мог играть в футбол и выходить на поле. Здорово, что у нас сейчас есть возможность тренироваться и улучшать навыки. Мы снова можем играть в футбол — лучшую вещь в жизни.

Надеюсь, чемпионат возобновится как можно скорее, мы сможем показать нашу лучшую форму и продолжим набирать очки. Действительно считаю, что у нашей команды есть силы и всё необходимое, чтобы бороться за более высокие места", — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 6 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол. «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков. Ожидается, что чемпионат Испании будет возобновлён 8 июня.