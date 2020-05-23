«Сельта» опубликовала интервью со Смоловым и показала его тренировку с командой

«Сельта» на своей странице в «Твиттере» опубликовала видео с тренировкой нападающего Фёдора Смолова. Российский форвард прокомментировал возвращение к командным занятиям.
«Очень рад и взволнован возобновлением тренировок, так как прошло уже много времени без футбола. Думаю, впервые в карьере я два месяца не мог играть в футбол и выходить на поле. Здорово, что у нас сейчас есть возможность тренироваться и улучшать навыки. Мы снова можем играть в футбол — лучшую вещь в жизни.
Надеюсь, чемпионат возобновится как можно скорее, мы сможем показать нашу лучшую форму и продолжим набирать очки. Действительно считаю, что у нашей команды есть силы и всё необходимое, чтобы бороться за более высокие места", — сказал Смолов в интервью клубной пресс-службе.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 6 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол. «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков. Ожидается, что чемпионат Испании будет возобновлён 8 июня.
- 23 мая 2020
-
21:35
-
21:32
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:49
-
20:25
-
20:17
-
20:03
-
19:53
-
19:44
-
19:23
-
19:06
-
18:49
-
18:43
-
18:38
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
17:52
-
17:40
-
17:39
-
17:35
-
17:22
-
17:19
-
17:16
-
16:57
-
16:44
-
16:30
-
16:30
-
16:12
-
16:07
-
15:57
-
15:54
-
15:37