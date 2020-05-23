Арсен Венгер не планирует возвращаться в «Арсенал»

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал понять, что не планирует снова возглавить «канониров». По словам 70-летнего француза, у него нет желания даже посещать домашний стадион клуба.

«Вернусь ли на «Эмирейтс»? Всегда говорил себе, что ухожу из «Арсенала» полностью. Принял именно такое решение», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на телеканал beIN Sports.

Специалист был главным тренером «Арсенала» с 1996 до 2018 года. Вместе с лондонской командой завоевал 17 трофеев, включая 3 титула английской Премьер-лиги и 7 Кубков Англии. Работал в «Нагое Грампус», «Монако», «Нанси», «Канне» и «Страсбурге».

В настоящее время Венгер возглавляет отдел развития Международной федерации футбола (ФИФА).