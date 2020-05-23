Гендиректор «Химок»: соглашусь с Юраном, играть в РПЛ за бюджетные деньги — неправильно

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов заявил, что неправильно играть в Российской Премьер-Лиге за счёт бюджета.

«На следующей неделе будем встречаться с руководством города, Московской области, министром спорта, будут расставлены точки по всем параметрам, в том числе бюджету. На данный момент мы в поиске инвестора. Со стороны правительства Московской области ведутся переговоры, они прикладывают максимум усилий. Естественно, надеемся, что вопрос решится. Сейчас пока рано говорить конкретно. Документы на лицензирование мы подали. Ждём встречи на следующей неделе.



Перед сезоном была поставлена задача по выходу в Премьер-лигу. Мы к этому шли, но зимой вектор изменился. Четыре человека покинули команду, но остальные ребята остались в команде. Отставка тренера Андрея Талалаева — это желание тренера.



Соглашусь с Сергеем Юраном: существовать в Премьер-Лиге за бюджетные деньги — это, наверное, неправильно, поэтому мы всё это время были в поисках, вели переговоры с инвесторами. Группа инвесторов во главе с Сергеем Ломакиным готова инвестировать в клуб? По этому вопросу знаю ровно столько же, сколько и вы, — из прессы. Со мной никто по этому поводу не разговаривал», — цитирует Иванова «Матч ТВ».