«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии»

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

До перерыва «Бавария» забила дважды — по одному голу в актив записали полузащитник Леон Горецка и нападающий Томас Мюллер. В начале второй половины форвард Роберт Левандовски увеличил преимущество мюнхенцев.

На 52-й минуте отличился защитник «Айнтерахта» Мартин Хинтереггер. Спустя три минуты Хинтереггер отправил ещё один мяч в ворота хозяев. В середине второго тайма забил хавбек «Баварии» Альфонсо Дэвис. На 74-й минуте Хинтереггер стал автором автогола.

«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. Команда Ханс-Дитера Флика снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии» до четырёх очков.