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«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии»

«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии»
Футбол / Германия 0

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.

До перерыва «Бавария» забила дважды — по одному голу в актив записали полузащитник Леон Горецка и нападающий Томас Мюллер. В начале второй половины форвард Роберт Левандовски увеличил преимущество мюнхенцев.

На 52-й минуте отличился защитник «Айнтерахта» Мартин Хинтереггер. Спустя три минуты Хинтереггер отправил ещё один мяч в ворота хозяев. В середине второго тайма забил хавбек «Баварии» Альфонсо Дэвис. На 74-й минуте Хинтереггер стал автором автогола.

«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. Команда Ханс-Дитера Флика снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии» до четырёх очков.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
23 мая 2020, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
5 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Горецка – 17'   2:0 Мюллер – 41'   3:0 Левандовски – 46'   3:1 Хинтереггер – 52'   3:2 Хинтереггер – 55'   4:2 Дэвис – 61'   5:2 Хинтереггер – 74' (автогол)
Без болельщиков команды Бундеслиги стали побеждать в три раза реже на домашнем поле
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