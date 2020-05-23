«Бавария» разгромила «Айнтрахт» и снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии»

В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
До перерыва «Бавария» забила дважды — по одному голу в актив записали полузащитник Леон Горецка и нападающий Томас Мюллер. В начале второй половины форвард Роберт Левандовски увеличил преимущество мюнхенцев.
На 52-й минуте отличился защитник «Айнтерахта» Мартин Хинтереггер. Спустя три минуты Хинтереггер отправил ещё один мяч в ворота хозяев. В середине второго тайма забил хавбек «Баварии» Альфонсо Дэвис. На 74-й минуте Хинтереггер стал автором автогола.
«Бавария» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. Команда Ханс-Дитера Флика снова увеличила отрыв от дортмундской «Боруссии» до четырёх очков.
- 23 мая 2020
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