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«Мы очень соскучились». Артём Ребров опубликовал фото из Тарасовки

«Мы очень соскучились». Артём Ребров опубликовал фото из Тарасовки
Футбол / РПЛ 0

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров на своей странице в «Инстаграме» опубликовал несколько фото с тренировки красно-белых на базе в Тарасовке.

«Мы очень соскучились», — подписал Ребров фото.

В нынешнем сезоне 36-летний Ребров принял участие в одном матче российского национального чемпионата и пропустил два гола.

«Спартак», набрав в 22 матчах 28 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Кроме того, московский клуб вышел в полуфинал Кубка России, где ему предстоит сыграть с петербургским «Зенитом». В настоящее время оба турнир из-за пандемии коронавируса приостановлены.

Ранее «Спартак» сообщил, что футболисты собрались на клубной базе в Тарасовке, где ближайшие несколько недель будут жить и готовиться к возобновлению сезона.

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