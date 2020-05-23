Арсен Венгер: почувствовал удовлетворение, когда прервалась победная серия «Ливерпуля»
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер не скрывает, что был рад, когда «Ливерпуль» не сумел повторить рекордную победную серию его команды в английской Премьер-лиге, которая состоит из 49 матчей.
«Ливерпуль» одержал 44 победы подряд. Серия красных прервалась в выездной встрече 28-го тура с «Уотфордом» (0:3).
«Да, я почувствовал удовлетворение, когда «Ливерпуль» проиграл. Мы всегда хотели быть единственными, кто достиг этого. Они действительно могли пройти весь путь. Но их поражение лишь доказывает, что наше достижение трудно повторить. В любом случае, в тот день я получил много сообщений от поклонников «Арсенала», — приводит слова Венгера Goal со ссылкой на телеканал beIN Sports.
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