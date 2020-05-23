Джейдон Санчо установил рекорд «Боруссии» по количеству голевых передач за сезон
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо отдал результативную передачу в матче 27-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:0).
В конце второго тайма второй гол дортмундцев забил защитник Ашраф Хакими, ему ассистировал Санчо. У 20-летнего англичанина этот голевой пас стал 16-м в 25 матчах нынешнего сезона. Санчо установил рекорд «Боруссии» по результативным передачам за сезон, сообщает «Твиттер» дортмундской команды.
В феврале Санчо установил рекорд Бундеслиги, забив 25 мячей до наступления 20-летия.
В матче 27-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «шмелей».
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии
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