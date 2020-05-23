Криштиану Роналду потренировался с сыном на базе «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео с тренировки на футбольном поле туринского клуба.
В тренировке принял участие сын футболиста — Криштиану-младший. Отец и сын совершали ускорения.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Из-за пандемии коронавируса розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен. Страна стала одним из главных очагов распространения COVID-19 в Европе. Ожидается, что розыгрыш чемпионата Италии будет возобновлён в июне. Таблицу турнира возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62), третье — миланский «Интер» (54).
В этом сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал 3 голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах (Лига чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии) форвард записал в актив 4 гола и 1 результативную передачу в 10 встречах.
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