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Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус

Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своём состоянии. Клуб сообщил, что футболист заразился коронавирусом.

«Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы!

Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернёмся к своей нормальной жизни», — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».

В четверг футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщил, что хавбек переносит болезнь дома.

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