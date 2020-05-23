Зелимхан Бакаев рассказал, как переносит коронавирус

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о своём состоянии. Клуб сообщил, что футболист заразился коронавирусом.

«Поздравляю всех мусульман с окончанием Священного месяца Рамадан. Пусть Всевышний благословит наш пост и примет наши молитвы!

Что касается моего физического состояния, то чувствую я себя прекрасно. Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку. В свою очередь призываю всех оставаться дома, осталось совсем немного и мы вновь вернёмся к своей нормальной жизни», — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».

В четверг футболисты, тренерский штаб и другие сотрудники «Спартака» прошли тестирование на COVID-19. Коронавирусная инфекция была выявлена у Зелимхана Бакаева. Клуб сообщил, что хавбек переносит болезнь дома.