«В стационаре не было ни одного свободного места». Агроном «Локо» — о ситуации с COVID-19

Агроном московского «Локомотива» Владислав Лысенко, который был заражён коронавирусом, рассказал о загруженности больницы, где его лечили.

«Сейчас спад вируса, но по числу заболевших в больницах не кажется, что эпидемия отступает. В том стационаре, где лежал, не было ни одного свободного места — порядка 200 коек было занято», — сказал Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Россия является второй страной в мире по количество выявленных случаев заражения COVID-19 (335 тыс.). За всё время в стране от коронавируса умерло 3388 человек.

Напомним, ранее «Спартак» сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом. В крови другого хавбека красно-белых — Романа Зобнина — нашли антитела.