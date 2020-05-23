«В стационаре не было ни одного свободного места». Агроном «Локо» — о ситуации с COVID-19
Агроном московского «Локомотива» Владислав Лысенко, который был заражён коронавирусом, рассказал о загруженности больницы, где его лечили.
«Сейчас спад вируса, но по числу заболевших в больницах не кажется, что эпидемия отступает. В том стационаре, где лежал, не было ни одного свободного места — порядка 200 коек было занято», — сказал Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Россия является второй страной в мире по количество выявленных случаев заражения COVID-19 (335 тыс.). За всё время в стране от коронавируса умерло 3388 человек.
Напомним, ранее «Спартак» сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом. В крови другого хавбека красно-белых — Романа Зобнина — нашли антитела.
Жена Погребняка: надо сажать людей за лжеинформацию. Не дай бог вам познать коронавирус!
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