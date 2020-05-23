Агроном «Локомотива»: рискуем потерять следующий сезон, бросив все силы на рестарт этого

Агроном московского «Локомотива» Владислав Лысенко, который был заражён коронавирусом, поделился мнением о возобновлении розыгрыша Российской Премьер-Лиги, запланированном на 21 июня.

«С новым регламентом наша работа не изменится — изменится отношение. Будут некие поправки, которые нам нужно будет соблюдать, чтобы минимизировать риски заражения.

Пройдя этот путь и побывав на том берегу, могу сказать, что ничего хорошего в этом вирусе нет. Если заболеет хотя бы один, вся команда уйдёт на карантин.

Как в такой ситуации будет продолжаться чемпионат? Рискуем потерять следующий сезон, бросив сейчас все силы и ресурсы на возобновление этого.

Конечно, наши футбольные власти, наверное, лучше знают, проводят какую-то аналитику, но я очень настороженно отношусь к идее возобновления сезона», — сказал Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.