Агроном «Локомотива»: рискуем потерять следующий сезон, бросив все силы на рестарт этого

Агроном московского «Локомотива» Владислав Лысенко, который был заражён коронавирусом, поделился мнением о возобновлении розыгрыша Российской Премьер-Лиги, запланированном на 21 июня.
«С новым регламентом наша работа не изменится — изменится отношение. Будут некие поправки, которые нам нужно будет соблюдать, чтобы минимизировать риски заражения.
Пройдя этот путь и побывав на том берегу, могу сказать, что ничего хорошего в этом вирусе нет. Если заболеет хотя бы один, вся команда уйдёт на карантин.
Как в такой ситуации будет продолжаться чемпионат? Рискуем потерять следующий сезон, бросив сейчас все силы и ресурсы на возобновление этого.
Конечно, наши футбольные власти, наверное, лучше знают, проводят какую-то аналитику, но я очень настороженно отношусь к идее возобновления сезона», — сказал Лысенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
- 24 мая 2020
-
00:40
-
00:29
-
00:01
- 23 мая 2020
-
23:54
-
23:36
-
23:25
-
23:16
-
23:15
-
23:13
-
22:30
-
22:28
-
22:22
-
22:12
-
21:55
-
21:35
-
21:32
-
21:21
-
21:11
-
20:58
-
20:49
-
20:25
-
20:17
-
20:03
-
19:53
-
19:44
-
19:23
-
19:06
-
18:49
-
18:43
-
18:38
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
17:52
-
17:40