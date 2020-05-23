«Манчестер Юнайтед» интересен вариант с обменом Поля Погба на троих игроков «Ювентуса»

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в продаже полузащитника Поля Погба в туринский «Ювентус», сообщает журналист Rai Sport Паоло Паганини на своей странице в «Твиттере».
«Юнайтед» хочет получить за Погба € 110 млн. «Ювентус» не готов заплатить такие деньги, но предлагает включить в сделку нескольких игроков. По информации Паганини, «красных дьяволов» привлекает вариант с обменом француза на хавбеков Аарона Рэмси, Адриена Рабьо и Дугласа Косту.
Манкунианский клуб ведёт также переговоры о трансфере Поля с миланским «Интером». Боссы «Юнайтед» хотят, чтобы чёрно-синие включили в сделку защитника Милана Шкриньяра.
Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2021 года. «Красные дьяволы» могут воспользоваться опцией продления соглашения с футболистом на один сезон.
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