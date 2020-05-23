Глушаков: «Локомотив» можно переименовать в «Сёмин»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», поделился своим мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера «железнодорожников».

«Был шокирован, конечно. Юрия Павловича очень уважаю — как человека, как тренера. Их можно сравнить — Газзаева, Романцева, Сёмина, Бердыева. Это люди, которые подняли российский футбол в Европе и повсюду.

Не могу комментировать, какие в «Локомотиве» были условия и договорённости. Сёмин — величина «Локомотива». Вообще, «Локомотив» можно переименовать в «Сёмин» — и всё.

Когда я играл в «Локомотиве», с Сёминым идеальные были отношения. Он рубаха-парень, настоящий русский человек, человечище. Команду мог всегда объединить, всегда за футболистов бился», — сказал Глушаков в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее совет директоров «Локомотива» принял решение расстаться с Сёминым. Контракт со специалистом, рассчитанный до конца мая, не будет продлён.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды — с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.