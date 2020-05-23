Игуаин: Мартинесу будет трудно отказать «Барселоне» и Месси

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин поделился своим мнением об интересе «Барселоны» к форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу.

«Это непростая ситуация. Например, когда мне было 18 лет и был интерес со стороны «Реала», я не сказал: «Нет, спасибо». Вы просто не знаете, что может произойти. Не хочу создавать какие-либо противоречия, но трудно сказать «нет», когда получаешь звонок от «Барселоны» и Лионеля Месси. Я бы не хотел сейчас быть на его месте.

Лаутаро находится на подъёме. Это самая захватывающая часть его карьеры. Несмотря на молодой возраст, он уже является частью большой команды. Он уже забивал голы на Кубке Америки. Без сомнения, Мартинес может стать главной «девяткой» сборной Аргентины», — приводит слова Игуаина Football Italia.