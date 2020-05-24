В АПЛ два новых случая заражения коронавирусом

Ещё два футболиста, выступающие за команды английской Премьер-лиги, заразились коронавирусной инфекцией. Это стало известно после второго раунда тестов. Всего было сделано 996 анализов, сообщает Sky Sports.
Клубы АПЛ получили результаты тестирования на COVID-19 сегодня вечером. Образцы были взяты у игроков и работников клубов 19, 21 и 22 мая на тренировочных базах. Имена заразившихся не называются, но известно, что они выступают за разные команды. Они будут вынуждены самоизолироваться на одну неделю.
В ходе первой волны тестирования коронавирус выявили у шести человек. Заразились защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа, два сотрудника «шершней» и ассистент главного тренера «Бёрнли» Ян Воан. Позднее наставник «Уотфорда» Найджел Пирсон сообщил, что ещё два футболиста клуба находятся на карантине из-за контакта с заражёнными.
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