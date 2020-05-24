Коронавирус в России: список заражённых футболистов и тренеров РПЛ на 23 мая

Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, должна возобновиться 21 июня. Клубы РПЛ начали тестировать игроков на COVID-19. В настоящее время известно о 12 футболистах РПЛ, у которых результаты теста на коронавирус оказались положительными.
«Спартак»: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (выздоровел)
«Локомотив»: Джефферсон Фарфан.
«Рубин»: Константин Плиев.
«Динамо»: Роман Евгеньев. Помимо этого, у двух представителей клуба — пограничные значения показателей теста, а у двух других найдены антитела.
«Краснодар»: Магомед-Шапи Сулейманов (выздоровел).
«Оренбург»: Андреа Чуканов, Филип Рогич, Жига Шкофлек (выздоровели).
«Урал»: Павел Погребняк.
Кроме того, у владельца «Спартака» Леонида Федуна было выявлено заражение коронавирусом, после чего его госпитализировали.
Нынешний розыгрыш чемпионата России было решено доиграть. Турнир должен возобновиться 21 июня. Напомним, сезон в Российской Премьер-Лиге, как практически и все турниры в мире, среди которых ведущие европейские чемпионаты, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
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