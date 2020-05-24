Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс призывает возобновить чемпионат Франции

Президент французского «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал пресс-релиз клуба о возобновлении сезона в Испании, призывая власти Франции возобновить и собственное национальное первенство.
«Что, если мы наконец исправим самую большую ошибку во французском футболе? Кому выгодна эта историческая ошибка остановки футбола только во Франции?» — написал Оляс в «Твиттере».
В заявлении, опубликованном на официальном сайте «Лиона», всячески приветствуется возобновление чемпионата Испании и указывается на то, что клубы из Франции находятся в невыгодном положении по отношению к остальной Европе.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». «Лион» занял 7-е место.
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