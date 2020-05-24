Харгривз: удивлюсь, если Игало покинет «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз поделился мнением об игре нигерийского нападающего Одиона Игало, пополнившего состав «манкунианцев» в зимнее трансферное окно.

«Игало — большой фанат «Юнайтед». Он, правда, молодец. У него всё хорошо, наверное, даже лучше, чем предполагал он сам и руководство «Манчестер Юнайтед».

Одион стал хорошим дополнением к команде. Например, он является одним из немногих игроков «Юнайтед», кто хорошо себя чувствует в игре спиной к чужим воротам, при этом он всегда готов забежать за спину защитникам соперника. Игало очень хорошо подходит под стиль игры «Манчестер Юнайтед».

Очевидно, что не всегда решает имя игрока. Клубу следует находить футболистов под необходимые критерии. Многие бы не решились подписать Игало, поэтому снимаю шляпу перед руководством «Юнайтед». Надеюсь, его постараются удержать, и он останется в клубе. Удивлюсь, если Одион покинет клуб», — цитирует Харгривза Goal.

Игало был арендован «Манчестер Юнайтед» у китайского «Шэньчжен Шэньхуа» в зимнее трансферное окно. Он уже провёл в английском клубе 8 матчей во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.