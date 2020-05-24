«Я, любимый и свинья». Жена Карпина опубликовала новое фото с мужем
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина опубликовала в «Инстаграме» новое фото с супругом и свиньёй на заднем фоне.
«Я, любимый и свинья», — подписала публикацию Дарья.
Пост доступен в «инстаграме» Дарьи Карпиной.
Напомним, в апреле родилась у Валерия Карпина родилась пятая дочь. Другие четыре: Мария и Валерия — от первого брака, внебрачная дочь Вероника и полуторагодовалая Даша, которую тренеру родила нынешняя жена.
Российская Премьер-Лига в настоящее время приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 22 матчах жёлто-синие одержали 11 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений.
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