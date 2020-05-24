«Наполи» намерен выручить € 200 млн с продаж четырёх игроков

Итальянский «Наполи» в летнее трансферное окно собирается устроить перестройку, продав лидеров клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис считает, что нынешняя эпоха клуба подошла к концу и «Наполи» нуждается в серьёзной перестройке, которую собираются доверить Дженнаро Гаттузо, для чего ему будет предложен новый контракт.



В ближайшее трансферное окно «Наполи» планирует заработать € 200 млн, продав Аркадиуша Милика, Аллана, Калиду Кулибали и Фаузи Гуляма, пик которых уже позади, считают в руководстве клуба.



Сенегалец Калиду Кулибали может пополнить казну клуба не менее чем на € 90 млн, в числе заинтересованных клубов имеются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ливерпуль».



Полузащитник Аллан уже был близок к переходу «ПСЖ» в прошлом году, но ближайшим летом серьёзную конкуренцию составит и «Эвертон» под руководством Карло Анчелотти.



Аркадиушу Милику не удалось договориться о новом контракте с «Наполи», поэтому он также будет продан этим летом, среди фаворитов — «Ювентус», который, как предполагается, опередит в борьбе за игрока «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур».



Что касается Гулама, он по-прежнему не может набрать форму после серьёзной травмы колена и, вероятно, покинет клуб.