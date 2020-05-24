Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре назван главной трансферной целью «Ливерпуля»

Испанский нападающий«Вулверхэмптона» Адама Траоре считается главной трансферной целью «Ливерпуля», информирует The Sun.

В 24-летнем испанском воспитаннике «Барселоны» Адама Траоре заинтересован лично главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп. В этом сезоне игрок стал настоящим открытием главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, впечатляя всех своей физической мощью, скоростью и великолепным контролем мяча, отмечает издание.

«Вулверхэмптон» рассчитывает получить за игрока не менее £60 млн. Летом 2018 года он присоединился к ним за € 20 млн из «Мидлсбро».

В текущем сезоне Адама Траоре принял участие в 43 встречах за «Вулверхэмптон», отметившись 6 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.