Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре назван главной трансферной целью «Ливерпуля»

Испанский нападающий«Вулверхэмптона» Адама Траоре считается главной трансферной целью «Ливерпуля», информирует The Sun.
В 24-летнем испанском воспитаннике «Барселоны» Адама Траоре заинтересован лично главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп. В этом сезоне игрок стал настоящим открытием главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, впечатляя всех своей физической мощью, скоростью и великолепным контролем мяча, отмечает издание.
«Вулверхэмптон» рассчитывает получить за игрока не менее £60 млн. Летом 2018 года он присоединился к ним за € 20 млн из «Мидлсбро».
В текущем сезоне Адама Траоре принял участие в 43 встречах за «Вулверхэмптон», отметившись 6 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.
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