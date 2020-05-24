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Флик: Алаба показал высочайший класс в матче с «Айнтрахтом»

Флик: Алаба показал высочайший класс в матче с «Айнтрахтом»
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик прокомментировал победу своей команды над «Айнтрахтом» со счётом 5:2 в домашнем матче 27-го тура Бундеслиги.

«Я очень доволен первым таймом. Мы доминировали. Особенно мне понравилось, как Давид Алаба действовал на позиции центрального защитника, как он организовывал оборону — высочайший класс. Также хотелось бы отметить Томаса Мюллера, который очень грамотно использовал свободные зоны — он принял участие в нескольких голах. Первый тайм прошёл именно так, как мы себе это представляли.

После перерыва мы вышли и сразу сделали счёт 3:0. Возможно, потом внутренне мы уже решили, что игра сделана, и нам немного не хватило концентрации. Мы не очень хорошо действовали без мяча. «Айнтрахт» прекрасно использует стандартные положения, и мы это знали. Мы в этом компоненте выглядели не очень хорошо, поэтому нужно сделать выводы. Во вторник мы надеемся на красивую игру. Независимо от результата она не станет решающей. У нас равная лига, все команды показывают привлекательный футбол», — приводит слова Флика официальный сайт «Баварии».

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