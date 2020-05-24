Кьеллини: я бы понял, если Бонуччи ушёл бы в «Реал», но «Милан»…

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал переход одноклубника Леонардо Бонуччи в «Милан» в 2017 году, откуда он вернулся в Турин всего через год.



«Год Бонуччи в «Милане» был другим. Это был неправильный выбор, потому что он не был в мире с самим собой. Лео был потрясён многими вещами. Мне жаль, что всё случилось за те недели, когда мы не общались. Уверен, если бы это случилось в другое время, я убедил бы его остаться. Он как Конте в 2014-м. Они всегда уходят, когда меня нет рядом. Я бы понял, если Бонуччи ушёл бы в «Реал», но в «Милан»… К счастью, судьба всё расставила по своим местам», — приводит слова Бонуччи Goal.

Ради возвращения в «Ювентус» Бонуччи согласился на значительное понижение зарплаты — с € 8 млн до € 5,5 млн в год.