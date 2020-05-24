Горецка: оба пропущенных после стандарта гола «Бавария» должна обсудить

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу своей команды над «Айнтрахтом» со счётом 5:2 в домашнем матче 27-го тура Бундеслиги.



«В первую очередь мы рады, что можем снова играть в футбол в соревновательных условиях. «Айнтрахт» был сложным соперником, они были упорны в единоборствах, игра была жаркой. Нам это помогло войти в режим борьбы. Для болельщиков это определенно была интересная игра. В моменте с моим голом стоит отметить мастерство Томаса Мюллера, который выполнил подачу не вслепую, а точно на меня. Потом я голенью отправил мяч в сетку. Я стараюсь угрожать воротам из полузащиты.



Оба пропущенных после стандарта гола мы должны обсудить. После 3:2 Ману совершил великолепный сейв. Против Дортмунда мы должны быть сосредоточены на все сто процентов. Это один из тех матчей, что мы ждём с особым нетерпением», — приводятся слова Горецки на официальном сайте «Баварии».

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