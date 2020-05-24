Экс-игрок «Шеффилд Юнайтед»: Гиггз — невероятно переоценённый футболист
Бывший игрок «Шеффилд Юнайтед» Кёртис Вудхаус поделился мнением о экс-полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Райане Гиггзе, возглавляющем сборную Уэльса.
«Гиггз — ещё один невероятно переоценённый футболист „Манчестер Юнайтед“. Выдающееся профессиональное долголетие, но в команде, которая доминировала годами и была настоящей машиной для забивания голов. Статистика Гиггза по передачам и голам ужасна. Это ещё один миф „Манчестер Юнайтед“. Хороший игрок, больше ничего», — написал Вудхаус на своей странице в «Твиттере».
Гиггз выступал в составе основной команды «Манчестер Юнайтед» с 1990 по 2014 год, после чего объявил о завершении профессиональной карьеры. В 2018 году Гиггз стал главным тренером национальной команды Уэльса.
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