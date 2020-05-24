Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рома» хочет выкупить Криса Смоллинга. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить его за € 25 млн

«Рома» хочет выкупить Криса Смоллинга. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить его за € 25 млн
Футбол / Англия 0

«Рома» работает над выкупом защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, который выступает за римский клуб на правах аренды, сообщает в своём "твиттере" журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По данным источника, «Юнайтед» готов расстаться с 30-летним защитником за € 25 млн, однако «Рома» намерена продолжить переговоры и договориться о снижении цены.

Соглашение Смоллинга с «Ромой» действует до 30 июня. Контракт игрока с «Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 28 матчей во всех турнирах, стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 3 жёлтые карточки.

«Рома», набрав 45 очков в 26 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020