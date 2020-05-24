«Рома» хочет выкупить Криса Смоллинга. «Манчестер Юнайтед» готов отпустить его за € 25 млн
«Рома» работает над выкупом защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, который выступает за римский клуб на правах аренды, сообщает в своём "твиттере" журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.
По данным источника, «Юнайтед» готов расстаться с 30-летним защитником за € 25 млн, однако «Рома» намерена продолжить переговоры и договориться о снижении цены.
Соглашение Смоллинга с «Ромой» действует до 30 июня. Контракт игрока с «Юнайтед» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист провёл на поле 28 матчей во всех турнирах, стал автором 2 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 3 жёлтые карточки.
«Рома», набрав 45 очков в 26 матчах, занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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