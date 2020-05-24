Шавло против Семака. Выбираем лучший гол наших в еврокубках
«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
Ранее в 1/16 финала баттла вышли голы Александра Павленко («Спартак») и Олега Блохина («Динамо» Киев). В третьей паре 1/32 финала оказались Сергей Шавло («Спартак») — гол в ворота «Брюгге» в матче Кубка УЕФА сезона-1981/1982 (30 сентября 1981 года), а также Сергей Семак (ЦСКА) — гол в ворота «Пармы» в матче Кубка УЕФА сезона-2001/2002 (3 октября 2002 года). Дуэль уже началась. На данный момент в голосовании лидирует гол Сергея Шавло.
Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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