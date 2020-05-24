«Сельта» рассчитывает продлить аренду Фёдора Смолова до конца сезона

«Сельта» завершила первую стадию переговоров с игроками, чей контракт с клубом истекает в июне, сообщает Faro de Vigo.
Ожидается, что сезон Ла Лиги возобновится 8 июня. По данным источника, так как вне зависимости от даты возобновления чемпионат продлится примерно до конца июля, «Сельта» рассчитывает продлить несколько контрактов, рассчитанных до 30 июня. Сообщается, что клуб хочет продлить соглашение с пятью игроками: Рафиньей, Лукасом Оласой, Папе Диопом, Джейсоном Мурильо, а также Фёдором Смоловым.
Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 6 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол. «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков.
- 24 мая 2020
-
11:09
-
10:59
-
10:37
-
10:31
-
10:17
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
08:36
-
08:30
-
05:56
-
05:51
-
05:22
-
04:40
-
04:02
-
03:42
-
03:14
-
03:02
-
02:39
-
02:21
-
02:06
-
00:57
-
00:57
-
00:40
-
00:29
-
00:01
- 23 мая 2020
-
23:54
-
23:36
-
23:25
-
23:16
-
23:15
-
23:13