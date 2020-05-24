«Сельта» рассчитывает продлить аренду Фёдора Смолова до конца сезона

«Сельта» завершила первую стадию переговоров с игроками, чей контракт с клубом истекает в июне, сообщает Faro de Vigo.

Ожидается, что сезон Ла Лиги возобновится 8 июня. По данным источника, так как вне зависимости от даты возобновления чемпионат продлится примерно до конца июля, «Сельта» рассчитывает продлить несколько контрактов, рассчитанных до 30 июня. Сообщается, что клуб хочет продлить соглашение с пятью игроками: Рафиньей, Лукасом Оласой, Папе Диопом, Джейсоном Мурильо, а также Фёдором Смоловым.

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 6 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол. «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков.