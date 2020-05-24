«Не могу больше». Главный тренер «Ислочи» покинет клуб в конце сезона

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча 10-го тура чемпионата Беларуси с «Энергетиком-БГУ» (1:2) объявил, что нынешний сезон станет для него последним в клубе.



«Хочу объявить, что мой заключительный сезон будет в этом клубе. К сожалению. Не могу больше», — приводит слова Жуковского «Прессбол».



Жуковский занимает пост главного тренера «Ислочи» с 2010 года. Под руководством Жуковского «Ислочь» впервые в истории вышла в высший дивизион Беларуси в 2015 году.

«Ислочь» находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 15 очков в 10 матчах. Лидером соревнований является борисовский БАТЭ (22). В тройке лидеров также располагаются «Энергетик-БГУ» (21) и «Торпедо-БелАЗ» (18).