«Не могу больше». Главный тренер «Ислочи» покинет клуб в конце сезона
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча 10-го тура чемпионата Беларуси с «Энергетиком-БГУ» (1:2) объявил, что нынешний сезон станет для него последним в клубе.
«Хочу объявить, что мой заключительный сезон будет в этом клубе. К сожалению. Не могу больше», — приводит слова Жуковского «Прессбол».
Жуковский занимает пост главного тренера «Ислочи» с 2010 года. Под руководством Жуковского «Ислочь» впервые в истории вышла в высший дивизион Беларуси в 2015 году.
«Ислочь» находится на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, набрав 15 очков в 10 матчах. Лидером соревнований является борисовский БАТЭ (22). В тройке лидеров также располагаются «Энергетик-БГУ» (21) и «Торпедо-БелАЗ» (18).
- 24 мая 2020
-
11:09
-
10:59
-
10:37
-
10:31
-
10:17
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
08:36
-
08:30
-
05:56
-
05:51
-
05:22
-
04:40
-
04:02
-
03:42
-
03:14
-
03:02
-
02:39
-
02:21
-
02:06
-
00:57
-
00:57
-
00:40
-
00:29
-
00:01
- 23 мая 2020
-
23:54
-
23:36
-
23:25
-
23:16
-
23:15
-
23:13
Партнерский контент