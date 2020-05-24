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«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 24 мая, на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце состоится матч 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «РБ Лейпциг». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Майнц» — «РБ Лейпциг» на «Чемпионате»

«РБ Лейпциг» набрал 51 очко в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» (27) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.

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