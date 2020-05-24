«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 24 мая, на стадионе «Опель-Арена — Кофас-Арена» в Майнце состоится матч 27-го тура чемпионата Германии «Майнц» — «РБ Лейпциг». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Майнц» — «РБ Лейпциг» на «Чемпионате»
«РБ Лейпциг» набрал 51 очко в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Майнц» (27) — на 15-м месте. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.
- 24 мая 2020
-
14:15
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:37
-
10:31
-
10:17
-
10:15
-
10:07
-
09:52
-
09:43
-
09:41
-
09:30
-
08:36
-
08:30
-
05:56
-
05:51
-
05:22
-
04:40
Партнерский контент