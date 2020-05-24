«Кёльн» — «Фортуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 24 мая, состоится матч «Кёльн» — «Фортуна». Встреча 27-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом матче после возобновления сезона в чемпионате Германии «Кёльн» дома сыграл вничью с «Майнцем» (2:2), а дюссельдорфская «Фортуна» поделила очки с «Падерборном» в домашнем матче (0:0). Турнир был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Кёльн» набрал 33 очка в 26 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дюссельдорфская «Фортуна» (27) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 27 матчах набравшая 61 очко.
- 24 мая 2020
-
17:24
-
17:16
-
17:10
-
16:38
-
16:21
-
16:00
-
15:49
-
15:47
-
15:34
-
14:54
-
14:51
-
14:15
-
13:59
-
13:51
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:30
-
12:29
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:37
-
10:31
-
10:17
-
10:15
Партнерский контент