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«Майнц» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Кёльн» — «Фортуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Кёльн» — «Фортуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / Германия 0

Сегодня, 24 мая, состоится матч «Кёльн» — «Фортуна». Встреча 27-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом матче после возобновления сезона в чемпионате Германии «Кёльн» дома сыграл вничью с «Майнцем» (2:2), а дюссельдорфская «Фортуна» поделила очки с «Падерборном» в домашнем матче (0:0). Турнир был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Кёльн» набрал 33 очка в 26 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дюссельдорфская «Фортуна» (27) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 27 матчах набравшая 61 очко.

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