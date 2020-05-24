«Кёльн» — «Фортуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 24 мая, состоится матч «Кёльн» — «Фортуна». Встреча 27-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В первом матче после возобновления сезона в чемпионате Германии «Кёльн» дома сыграл вничью с «Майнцем» (2:2), а дюссельдорфская «Фортуна» поделила очки с «Падерборном» в домашнем матче (0:0). Турнир был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции.



«Кёльн» набрал 33 очка в 26 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дюссельдорфская «Фортуна» (27) — на 16-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 27 матчах набравшая 61 очко.