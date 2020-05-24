В «Милане» не выявлено заражённых коронавирусом
В «Милане» не выявлено случаев заражения коронавирусом, сообщает Football Italia со ссылкой на ANSA.
По данным источника, команда сможет приступить к групповым тренировкам в понедельник, 25 мая. Сообщается, что приступить к занятиям не сможет только полузащитник Франк Кессье, который вернулся в Италию неделю назад и сейчас находится на карантине.
Из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен в марте. В первенстве часть команд сыграла 25 туров, а часть — 26. При этом клубы уже единогласно проголосовали за то, чтобы доиграть сезон.
Напомним, «Милан», набрав 36 очков в 26 матчах, занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).
В «Ювентусе» не выявлено заражённых коронавирусом
- 24 мая 2020
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