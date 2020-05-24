Футбольная онлайн-викторина от Quiz Time пройдёт 25 мая

Организаторы барных викторин с пультами компания Quiz Time подготовила уже вторую интеллектуальную стрим-игру на футбольную тематику. Новая викторина состоится завтра, 25 мая, в 20:00. Регистрация уже открыта.



Участников ждут вопросы о футболе прошлого и современности. В каждом раунде вместе с вопросом будут предлагаться варианты ответов. Задача игрока или команды не только выбрать правильный, но и сделать это как можно быстрее. Один из раундов будет посвящён другим видам спорта. Лучшие и самые креативные участники получат призы и подарки от организаторов.