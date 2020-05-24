Срджан Мияйлович покинет «Крылья Советов»

«Крылья Советов» не продлят контракт с сербским полузащитником Срджаном Мияйловичем, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«В Самару не прилетел сербский полузащитник Срджан Мияйлович, у которого 31 мая заканчивается контракт с „Крыльями“. Принято решение его не продлевать. Срджан сыграл за „Крылья Советов“ 72 матча и забил 4 мяча. Благодарим Срджана Мияйловича за выступления в составе нашей команды, профессиональное отношение к работе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в заявлении.

26-летний Мияйлович — воспитанник белградской «Црвены Звезды». С 2010 по 2013 год футболист выступал за сербский клуб, после чего перешёл в турецкий «Кайсериспор». Цвета «Крыльев Советов» Мияйлович защищал с февраля 2017 года.